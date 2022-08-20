В «Зените» оценили жеребьёвку Фонбет Кубка России

Футбольный функционер Александр Медведев, который занимает пост генерального директора петербургского «Зенита», оценил результаты жеребьевки группового раунда Фонбет Кубка России. «Сине-бело-голубые» сыграют в одном квартете со «Спартаком», «Факелом» и «Крыльями Советов».

«Интересная жеребьевка. Игры между «Спартаком» и «Зенитом» вызывают повышенный интерес. Это очень хорошо для нашего футбола», - передает слова руководителя «Спорт-экспресс».

Стоит отметить, что на групповой стадии соревнований команды сыграют друг с другом в два круга. Стартовый тур группового раунда состоится ориентировочно 30-31 августа.