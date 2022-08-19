Давыдов – о «Чертаново»: «Их вообще нужно всех связать и утопить, сбросить всю команду в Москва-реку»

Нападающий медийной команды «Броук Бойз» Сергей Давыдов прокомментировал поражение «Чертаново» в 1/256 финала Фонбет Кубка России против «2DROTS». Напомним, что «черти» потерпели поражение 0:3 от любительского клуба.

«Чертаново»? Их вообще нужно всех связать и утопить, сбросить всю команду в Москва-реку», – сказал Давыдов в эфире телеканала «Матч ТВ».

37-летний Сергей Давыдов ранее был профессиональным футболистом. Игрок выступал на позиции нападающего и защищал цвета таких команд, как московское «Динамо», казанский «Рубин» и краснодарская «Кубань».

Напомним, что в следующей стадии Фонбет Кубка России «2DROTS» встретится с ивановским «Текстильщиком».