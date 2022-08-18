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Кубок России

​Самедов: «От матчей «Зенита» со «Спартаком» вряд ли можно устать»

 
18 Августа 2022 • 17:17 Комментировать

«Зенит» и «Спартак» по итогам жеребьёвки оказались в одной группе Фонбет Кубка России. Это означает, что команды до конца сезона проведут ещё как минимум четыре очных поединка. Три из них точно пройдут в ближайшие три месяца.

По поводу предстоящих частых встреч «Зенита» и «Спартака» высказался экс-игрок сборной России Александр Самедов.

«Я думаю, что от таких игр вряд ли можно устать. Это всегда интересные матчи. Как мне кажется, новый формат Кубка России интересный», - высказался Самедов, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что в июле «Зенит» и «Спартак» уже пересекались в Суперкубке. Питерцы тогда победили со счётом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Самедов
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