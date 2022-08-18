Ребров — о новом формате Фонбет Кубка России: «Если ничего не делать и не менять, то и не поймём, хорошо это или плохо»

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров прокомментировал новый формат Фонбет Кубка России.

«Мы всегда боимся чего-то нового. Но если ничего не делать и не менять, то и не поймем, хорошо это или плохо!» — написал Ребров в своем телеграм-канале.

Экс-игрок заявил, что, возможно, его мнение о турнире изменится после того, как будут сыграны матчи турнира, но сейчас нравится то, что в отсутствие еврокубковых турниров есть возможность проводить больше игр. Только хотелось бы, чтобы календарь был удобный в плане логистики, добавил Ребров.

Напомним, что по итогам жеребьевки пути РПЛ Фонбет Кубка России, «Спартак» попал в группу B, где встретится с «Зенитом», «Крыльями Советов» и «Факелом».