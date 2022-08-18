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Кубок России

Гендиректор «Спартака» двумя словами прокомментировал попадание в группу с «Зенитом»

 
18 Августа 2022 • 15:20 Комментировать

Волею жребия «Зенит» и «Спартак» оказались в одной группе Фонбет Кубка России. Таким образом, болельщики увидят ещё как минимум четыре битвы между командами в сезоне 2022/2023.

Комментарий по поводу попадания «Спартака» в один квартет с «Зенитом» дал Евгений Мележиков, который работает в московском клубе на должности генерального директора.

«Жеребьёвка - огонь!» - высказался Мележиков, слова которого на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Напомним, что турнирный путь в новом розыгрыше Фонбет Кубка России для клубов РПЛ начнётся как раз с групповой стадии.

Отметим, что в РПЛ «Спартак» и «Зенит» пересекутся довольно скоро – 4 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Евгений Мележиков
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