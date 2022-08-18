​Гендиректор «Зенита» прокомментировал попадание в одну группу со «Спартаком»

В среду вечером состоялась жеребьёвка групповой стадии Фонбет Кубка России, в которой примут участие представители Премьер-лиги. Особого внимания заслужил тот факт, что «Зенит» и «Спартак» попали в один квартет. Таким образом, питерцы и москвичи проведут ещё как минимум четыре очных матча в сезоне 2022/2023.Комментарий по поводу попадания в одну группу со «Спартаком» для «РБК» дал Александр Медведев, занимающий должность генерального директора «Зенита».

«Жеребьёвка дала нам ещё два матча «Зенит» - «Спартак», а может быть и больше, что, конечно, создаёт дополнительный интерес болельщиков и в Москве, и в Санкт-Петербурге, да и во всей стране», - высказался представитель питерского клуба.

Ближайший матч между «Зенитом» и «Спартаком» в Российской премьер-лиге пройдёт в воскресенье, 4 сентября. Команды пересекутся в Москве на поле «Открытие Арены».