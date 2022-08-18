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Кубок России

​Вратаря 2DROTS могут наказать за слова о Второй лиге

 
18 Августа 2022 • 14:15 Комментировать

Представитель Медиалиги 2DROTS совершил сенсацию в 1/256 финала Фонбет Кубка России. Медийная команда разгромила «Чертаново» со счётом 3:0 и продолжила путь в турнире. Голкипера 2DROTS Дмитрия Сычёва после успеха так переполняли эмоции, что он уничижительно высказался о Второй лиге. Сычёв назвал этот дивизион «кал-лигой».

За эти слова Дмитрий Сычёв может быть наказан. Глава комитета по этике РФС Семён Андреев сказал sport24, что высказывание вратаря может быть рассмотрено. Однако для этого должно поступить обращение от представителей РФС и ПФЛ.

В следующем раунде Кубка России 2DROTS сыграет с «Текстильщиком».

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Сычёв 2DROTS
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