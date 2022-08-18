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Кубок России

Циннбауэр: Кубок — это отличная возможность выиграть трофей

 
18 Августа 2022 • 14:11 Комментировать

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился мнением об итогах жеребьёвки Фонбет Кубка России.

«Нам попались сильные команды в группе Кубка России. Кубок — это серьезный турнир. Нам надо идти шаг за шагом от этапа к этапу», — приводит слова Циннбауэра «Чемпионат».

Наставник отметил, что первый соперник является серьезным, но это помогает сохранять концентрацию. Специалист заявил, что Кубок — это отличная возможность выиграть трофей.

Напомним, в группе с «Локомотивом» сыграют «Краснодар», «Пари НН» и «Химки».

В Российской премьер-лиге «железнодорожники» занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав три очка после пяти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Йозеф Циннбауэр
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