Циннбауэр: Кубок — это отличная возможность выиграть трофей

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился мнением об итогах жеребьёвки Фонбет Кубка России.

«Нам попались сильные команды в группе Кубка России. Кубок — это серьезный турнир. Нам надо идти шаг за шагом от этапа к этапу», — приводит слова Циннбауэра «Чемпионат».

Наставник отметил, что первый соперник является серьезным, но это помогает сохранять концентрацию. Специалист заявил, что Кубок — это отличная возможность выиграть трофей.

Напомним, в группе с «Локомотивом» сыграют «Краснодар», «Пари НН» и «Химки».

В Российской премьер-лиге «железнодорожники» занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав три очка после пяти туров.