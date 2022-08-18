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Кубок России

В РФС отреагировали на проход «Амкала» и «2DROTS» в 1/128 финала Кубка России эксклюзив

 
18 Августа 2022 • 15:30 Комментировать
Амкал
1:1
Зоркий
окончен после пенальти
Известный футбольный эксперт Андрей Созин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями после прохода команд из Медиалиги в 1/128 финала Кубка России.

«Почему-то мы решили, что это такая заслуга! У них тренер Дмитрий Кузнецов – чемпион СССР. А в «Зорком» такого тренера нет. Я удивлён таким подходом, ажиотажем: «Смотрите, как сыграли команды из Медиалиги!» На этот «Амкал», как я понимаю, ходит по шесть-семь тысяч зрителей. Тогда что мы обсуждаем?!

Они все закончили спортивные школы в разное время. Они не ребята-любители, а профессиональные футболисты. Мы сами себя обманываем. Я думаю, что «Зоркий» едва наскрёб на гетры себе. А у этих команд всё с подготовкой и экипировкой хорошо», — сказал Созин.

Напомним, в рамках 1/256 финала Кубка России «Амкал» победил «Зоркий» (1:1, 8:7 по пенальти). В следующей стадии команда сыграет против «Твери». «2DROTS» в своём матче уверенно победил «Чертаново» (3:0), в 1/128 финала клуб сыграет против «Текстильщика» из Иваново.


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Евро-Футбол.Ру,
РФС Андрей Созин РПЛ Зоркий Амкал 2DROTS
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