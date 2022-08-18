Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Тарханов назвал команду из Медиалиги, которой он симпатизирует эксклюзив

 
18 Августа 2022 • 14:55 Комментировать
Амкал
1:1
Зоркий
окончен после пенальти

Известный российский тренер Александр Тарханов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями от прошедших кубковых матчей, в которых принимали участие команды из Медиалиги.

«Я знаю, что в этих командах играли ребята, которые прошли школу «Спартака», «Зенита» и других команд. Я скажу, что Вторая лига у нас слабая, и ясно, что «Амкал» и «2DROTS» не уступали и даже превосходили своих соперников.

Мне больше «2DROTS» понравились. Их Димка Кузнецов тренирует… Но они два раза в неделю тренируются, Вторая лига тоже как любители играет. Мне кажется, что скорее из ПФЛ будут в большей степени переходить игроки, потому что не все могут заиграть в профессиональном футболе», — сказал Тарханов.

Напомним, в 1/126 финала Кубка России «Амкал» сыграет против «Твери», а другая команда из Медиалиги, «2DROTS», проведёт матч против «Текстильщика» из Иваново.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Александр Тарханов Амкал медиалига 2DROTS
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.08  10:00 Океан ... Динамо Владивосток
18.08  16:00 ФШМ ... Химик Дзержинск
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Августа
15:37 · Кубок России
Ребров — о новом формате Фонбет Кубка России: «Если ничего не делать и не менять, то и не поймём, хорошо это или плохо»
15:20 · Кубок России
Гендиректор «Спартака» двумя словами прокомментировал попадание в группу с «Зенитом»
14:25 · Кубок России
​Гендиректор «Зенита» прокомментировал попадание в одну группу со «Спартаком»
14:15 · Кубок России
​Вратаря 2DROTS могут наказать за слова о Второй лиге
14:11 · Кубок России
Циннбауэр: Кубок — это отличная возможность выиграть трофей
05:59 · Кубок России
Прудников: «Интересный жребий»
00:05 · Кубок России
Президент «Торпедо» прокомментировал результаты жеребьёвки Фонбет Кубка России
17 Августа
23:11 · Кубок России
Наставник «Динамо» дал понять, что кубок страны важен для его команды
22:38 · Кубок России
Тихонов рад, что увидит ещё две игры «Зенита» и «Спартака»
21:53 · Кубок России
В «Факеле» прокомментировали итоги жеребьёвки Фонбет Кубка России
20:27 · Кубок России
Любители из 2DROTS вынесли «Чертаново» из Кубка России 1
20:08 · Кубок России
Игроки 2DROTS забили «Чертаново» два гола подряд - видео видео
17:12 · Кубок России
​Красивый гол сотрудника МЧС помог «Темпу» продолжить путь в Фонбет Кубке России
16:56 · Кубок России
В Фонбет Кубке России игрок «Коломны» получил две жёлтые карточки за полминуты
16:11 · Кубок России
Акинфеев — о победе «Амкала»: «Те, кто хочет достичь целей, это делают»
Все новости