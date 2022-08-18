Известный российский тренер Александр Тарханов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями от прошедших кубковых матчей, в которых принимали участие команды из Медиалиги.

«Я знаю, что в этих командах играли ребята, которые прошли школу «Спартака», «Зенита» и других команд. Я скажу, что Вторая лига у нас слабая, и ясно, что «Амкал» и «2DROTS» не уступали и даже превосходили своих соперников.

Мне больше «2DROTS» понравились. Их Димка Кузнецов тренирует… Но они два раза в неделю тренируются, Вторая лига тоже как любители играет. Мне кажется, что скорее из ПФЛ будут в большей степени переходить игроки, потому что не все могут заиграть в профессиональном футболе», — сказал Тарханов.

Напомним, в 1/126 финала Кубка России «Амкал» сыграет против «Твери», а другая команда из Медиалиги, «2DROTS», проведёт матч против «Текстильщика» из Иваново.