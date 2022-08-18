Прудников: «Интересный жребий»

В среду прошла жеребьевка групповой фазы Фонбет Кубка России, с ее результатами можно ознакомиться по ссылке. Действующий обладатель трофея, московский «Спартак», сыграет в группе В, в компании таких клубов, как питерский «Зенит», самарские «Крылья Советов», а также воронежский «Факел».

- Интересный жребий. Отлично, «Спартак» не сможет расслабиться, поэтому ему будет легче решить поставленные задачи, - цитирует Прудникова телеканал Матч ТВ.

Помимо прошлого сезона, московский «Спартак» еще три раза становился обладателем кубка страны - впервые в 1994 году, затем в 1998, и, наконец, в 2003.