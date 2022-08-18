Президент «Торпедо» прокомментировал результаты жеребьёвки Фонбет Кубка России

Московское «Торпедо» узнало своих соперников по групповому раунду Фонбет Кубка России, и президент клуба Денис Маслов прокомментировал итоги жеребьевки. Он считает, что явным фаворитом в группе являются земляки из ЦСКА. Также в группе состоят южане из «Сочи» и «Урал».

- В целом достаточно ровная группа, с явным фаворитом на данный момент в лице ЦСКА, - цитирует Маслова телеканал Матч ТВ.

Напомним, что действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак», а чаще всего в турнире побеждал другой московский клуб - «Локомотив», который выигрывал турнир целых десять раз.