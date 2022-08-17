Наставник «Динамо» дал понять, что кубок страны важен для его команды

Московское «Динамо» со всей серьезностью отнесется в этом году к кубку страны, об этом объявил тренер клуба Славиша Йоканович. В среду в результате жеребьевки выяснился состав группового раунда Фонбет Кубка России - с ними можно ознакомиться по ссылке.

- В этом сезоне нас ждет новый формат Кубка, но мы постараемся быть конкурентоспособными в нем так же, как и в любом другом турнире. Наша цель - пройти в Кубке России так далеко, как это только возможно, - цитирует Йокановича новостное агентство ТАСС.

В прошлом сезоне «Динамо» дошло до финала турнира, но там уступило землякам из «Спартака».