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Кубок России

Тихонов рад, что увидит ещё две игры «Зенита» и «Спартака»

 
17 Августа 2022 • 22:38 Комментировать

Бывший футболист «Спартака», лучший игрок России 1996 года Андрей Тихонов рад тому, что в результате жеребьевки Фонбет Кубка России московский «Спартак» и питерский  «Зенит» сразятся между собой в одной группе.

Напомним, что по результатам жеребьевки «Зенит» и «Спартак» оказались в одной группе. Сейчас эти клубы лидируют в чемпионате России, при этом москвичи показывают такой футбол, который наверняка может создать проблемы питерцам.

- Конечно, и для «Зенита», и для «Спартака» - это, наверное, не очень хорошо, они, возможно, не хотели бы встречаться в данный момент, но если так получилось, нужно играть. То, что наши болельщики увидят еще две игры «Зенита» и «Спартака», - это хорошо - цитирует Тихонова новостное агентство ТАСС.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Тихонов
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