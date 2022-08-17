​«Зенит» и «Спартак» попали в одну группу Фонбет Кубка России

В среду вечером состоялась жеребьёвка групповой стадии Фонбет Кубка России для клубов Российской премьер-лиги. Главное событие – попадание в один квартет «Зенита» и «Спартака», являющихся принципиальными соперниками.

В одной группе с «Зенитом» и «Спартаком» выступят «Крылья Советов» и «Факел».

Ознакомиться с результатами жеребьёвки и узнать состав каждой из групп можно по ссылке.

На групповой стадии «Зенит» и «Спартак» проведут два матча – в Санкт-Петербурге и Москве. Таким образом, команды проведут как минимум пять очных встреч в сезоне 2022/2023. Ранее «Спартак» разгромил «Зенит» в Суперкубке – 4:0.