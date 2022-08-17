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Кубок России

В «Факеле» прокомментировали итоги жеребьёвки Фонбет Кубка России

 
17 Августа 2022 • 21:53 Комментировать

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал жеребьёвку Фонбет Кубка России пути РПЛ.

«От жеребьевки можно было ожидать чего угодно, получилось так, что наша группа выдалась самой сложной», — приводит слова Асхабадзе «Матч ТВ».

Функционер отметил, что новый формат турнира выглядит интересно, на групповом этапе будут зрелищные игры, а матчи с топовыми соперниками подарят праздник болельщикам.

Сегодня, 17 августа, состоялась жеребьевка Фонбет Кубка России пути РПЛ. По ее итогам «Факел» попал в группу с «Крыльями Советов», «Спартаком» и «Зенитом».

Напомним, действующим обладателем Фонбет Кубка России является «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Роман Асхабадзе
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