В «Факеле» прокомментировали итоги жеребьёвки Фонбет Кубка России

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал жеребьёвку Фонбет Кубка России пути РПЛ.

«От жеребьевки можно было ожидать чего угодно, получилось так, что наша группа выдалась самой сложной», — приводит слова Асхабадзе «Матч ТВ».

Функционер отметил, что новый формат турнира выглядит интересно, на групповом этапе будут зрелищные игры, а матчи с топовыми соперниками подарят праздник болельщикам.

Сегодня, 17 августа, состоялась жеребьевка Фонбет Кубка России пути РПЛ. По ее итогам «Факел» попал в группу с «Крыльями Советов», «Спартаком» и «Зенитом».

Напомним, действующим обладателем Фонбет Кубка России является «Спартак».