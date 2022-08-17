Стали известны результаты жеребьёвки группового этапа Кубка России 2022/2023

В результате жеребьевки стали известны составы всех четырех групп для группового этапа Фонбет Кубка России, в которых приняли участие лишь клубы Премьер-лиги. При жеребьевке 16 клубов РПЛ были разбиты на четыре корзины по четыре команды, исходя из мест, которые те заняли в прошлом розыгрыше чемпионата российской Премьер-лиги. Ниже можно ознакомиться с ними.

Группа А: «Краснодар», «Локомотив», «Пари НН», «Химки».

Группа В: «Зенит», «Крылья Советов», «Спартак», «Факел».

Группа С: «Динамо», «Ахмат», «Ростов», «Оренбург».

Группа D: «Сочи», ЦСКА, «Урал», «Торпедо».

Напомним, что действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак», а чаще всего в турнире побеждал другой московский клуб - «Локомотив», который выигрывал турнир целых десять раз.