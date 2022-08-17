Любители из 2DROTS вынесли «Чертаново» из Кубка России

Медийные команды впервые получили право сыграть в Фонбет Кубке России и на деле показали, что такое решение было не зря принято организаторами. Во вторник «Амкал» обыграл «Зоркий», а на следующий день футболисты 2DROTS одолели представителей «Чертаново». Если первый тайм был безголевым, то сразу после перерыва Сергей Кутузов забил первый гол своей команды в официальных поединках, реализовав выход один на один, а спустя шесть минут после ошибки вратаря гостей Эдамс Скляр головой переправил мяч в сетку. В концовке медийщики разорвали оборону соперника, и еще один выход один на один превратился в гол, отличился Александр Степанов - 3:0.