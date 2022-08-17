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Кубок России

Любители из 2DROTS вынесли «Чертаново» из Кубка России

 
17 Августа 2022 • 20:27 Комментировать
2DROTS
3:0
Чертаново
2-й тайм

Медийные команды  впервые получили право сыграть в Фонбет Кубке России и на деле показали, что такое решение было не зря принято организаторами. Во вторник «Амкал» обыграл «Зоркий», а на следующий день футболисты 2DROTS одолели представителей «Чертаново». Если первый тайм был безголевым, то сразу после перерыва Сергей Кутузов забил первый гол своей команды в официальных поединках, реализовав выход один на один, а спустя шесть минут после ошибки вратаря гостей Эдамс Скляр головой переправил мяч в сетку. В концовке медийщики разорвали оборону соперника, и еще один выход один на один превратился в гол, отличился Александр Степанов - 3:0.

Протокол игры  
2DROTS3:0Чертаново
(1:0) 51'  
(2:0) 57'  
(3:0) Степанов Александр Романович81'  
Сальников ИльяГудаев ДенисМанаев СтаниславКоротаев ВладиславСтепанов Александр РомановичСтепанов АлександрОслоновский ВладиславКрапивников ДаниилТалабко Артем
Радионов АлександрФурман КириллМолодняков ДанилаДудкин КириллГрибакин ИльяСулейманов НикитаЛямзин МихаилНадольский АлександрЛевин ГаррикСавельев МаксимКонев Александр
Запасные: Задирака ВладимирЯмлиханов РадийХомяков АнтонЯкименко МаксимПопов ПавелМелехов Александр IIСелюков Артём
17 августа.

 

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Чертаново 2DROTS
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2DROTS ЧЕРТАНОВО
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окончен Динамо Ставрополь 3:0 Армавир
Идет 0 минута 2DROTS 3:0 Чертаново
окончен Электрон ВН 2:0 СШ7 Карелия
Идет 0 минута Нэфис 0:0 Химик-Август
Идет 0 минута Сахалинец 0:0 Балашиха
18.08  10:00 Океан ... Динамо Владивосток
18.08  16:00 ФШМ ... Химик Дзержинск
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