​Красивый гол сотрудника МЧС помог «Темпу» продолжить путь в Фонбет Кубке России

Любительский клуб «Темп» смог пробиться в 1/128 финала Фонбет Кубка России за счёт победы над «Динамо» из Барнаула – 2:1. Отдельного внимания заслуживает второй гол «Темпа», который на свой счёт забил фактурный Роман Сычёв, работающий в МЧС. Он оторвался от защитника, вышел на вратаря, обыграл его и поразил пустую рамку.

Стоит сказать, что в сезоне 2022/2023 национальный кубок в России разыгрывается по новому формату. Так, например, для клубов РПЛ борьба начнётся с группового этапа. Жеребьёвка состоится в среду вечером. Не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.