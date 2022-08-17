В Фонбет Кубке России игрок «Коломны» получил две жёлтые карточки за полминуты

В рамках 1/256 финала Фонбет Кубка России играли «Коломна» и «Сатурн». Примерно за пятнадцать минут до конца второго тайма в составе «Коломны» произошло удаление. Сергей Митренко умудрился схлопотать два предупреждения примерно за полминуты. Сначала футболист получил жёлтую карточку за нарушение правил, а затем – за эмоции в виде размахивания руками перед арбитром.

«Коломна» обыграла «Сатурн» с результатом 1:0 и получила билет в 1/128 финала национального кубка.

Следить за матчем «Коломна» - «Сатурн» можно было в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.