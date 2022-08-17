Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

В Фонбет Кубке России игрок «Коломны» получил две жёлтые карточки за полминуты

 
17 Августа 2022 • 16:56 Комментировать
Коломна
1:0
Сатурн
2-й тайм

В рамках 1/256 финала Фонбет Кубка России играли «Коломна» и «Сатурн». Примерно за пятнадцать минут до конца второго тайма в составе «Коломны» произошло удаление. Сергей Митренко умудрился схлопотать два предупреждения примерно за полминуты. Сначала футболист получил жёлтую карточку за нарушение правил, а затем – за эмоции в виде размахивания руками перед арбитром.

«Коломна» обыграла «Сатурн» с результатом 1:0 и получила билет в 1/128 финала национального кубка.

Следить за матчем «Коломна» - «Сатурн» можно было в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Коломна Сергей Митренко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КОЛОМНА САТУРН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Темп 2:1 Динамо Барнаул
Идет 0 минута Коломна 1:0 Сатурн
17.08  17:00 Ессентуки ... СтавАгроСоюз
17.08  18:00 Динамо Ставрополь ... Армавир
17.08  18:30 2DROTS ... Чертаново
17.08  19:00 Электрон ВН ... СШ7 Карелия
17.08  19:00 Нэфис ... Химик-Август
17.08  19:30 Сахалинец ... Балашиха
18.08  10:00 Океан ... Динамо Владивосток
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Августа
17:12 · Кубок России
​Красивый гол сотрудника МЧС помог «Темпу» продолжить путь в Фонбет Кубке России
16:56 · Кубок России
В Фонбет Кубке России игрок «Коломны» получил две жёлтые карточки за полминуты
16:11 · Кубок России
Акинфеев — о победе «Амкала»: «Те, кто хочет достичь целей, это делают»
15:34 · Кубок России
Широков: «Нужно отдать должное «Амкалу»
14:56 · Кубок России
Джикия отреагировал на проход «Амкала» в следующий раунд Фонбет Кубка России
16 Августа
21:08 · Кубок России
«Амкал» в серии пенальти выиграл первый матч на профессиональном уровне
20:35 · Кубок России
«Амкал» забил первый гол в профессиональном футболе - видео видео
19:15 · Кубок России
​Вратаря «Амкала» забыли включить в заявку на матч Кубка России
18:44 · Кубок России
​Вратарь «Амкала» съел хот-дот на поле перед матчем Кубка России 2
08:49 · Кубок России
PARI: шансы «Амкала» победить в 1/256 Кубка России — 22%
15 Августа
22:25 · Кубок России
Кубок России обзавёлся новым титульным партнёром
12 Августа
19:25 · Кубок России
​В клубе Медиалиги 2DROTS верят, что могут обыграть «Зенит»
11 Августа
23:00 · Кубок России
Колоскову не нравится новый формат проведения Кубка России 2
21:56 · Кубок России
Главный тренер «Амкала» назвал цель команды в Кубке России
19:12 · Кубок России
​Два клуба Медиалиги утверждены как участники Кубка России
Все новости