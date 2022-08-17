Акинфеев — о победе «Амкала»: «Те, кто хочет достичь целей, это делают»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о победе медийного клуба «Амкал» над «Зорким» в 1/256 финала Фонбет Кубка России.

«Душа у меня и так горячая, поэтому история с «Амкалом» не может мне греть душу. Те, кто хочет достичь целей, это делают. Я за любой спорт», — передает слова Акинфеева «Чемпионат».

Вратарь отметил, что матч «Амкала» против «Зоркого» получился неплохим, там голкипер сделал ключевой сейв. С женским футболом то же самое, они должны придерживаться своего мнения.

«Амкал» одержал победу над «Зорким» (1:1, 8:7 по пен.) в серии послематчевых пенальти.

Сегодня, 17 августа, другой медийный клуб 2DROTS сыграет с «Чертаново».