Широков: «Нужно отдать должное «Амкалу»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о победе «Амкала» над «Зорким» в 1/256 финала Фонбет Кубка России.

«Если ты профессионал, то такие матчи нельзя проигрывать. В то же время нужно отдать должное «Амкалу». Молодцы!» — цитирует Широкова «Спорт-Экспресс».

Эксперт отметил, что в Англии есть примеры, когда команда из условного пятого дивизиона выбивает известный клуб, то же самое произошло и здесь.

«Амкал» одержал победу над «Зорким» (1:1, 8:7 по пен.) в серии послематчевых пенальти в 1-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России и вышел в следующий этап.

Сегодня, 17 августа, другой медийный клуб 2 DROTS сыграет с «Чертаново» в рамках 1/256 финала Фонбет Кубка России.