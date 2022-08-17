Джикия отреагировал на проход «Амкала» в следующий раунд Фонбет Кубка России

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал выход «Амкала» в следующий раунд Фонбет Кубка России. Медийный футбольный клуб одержал победу над «Зорким» из Красногорска в серии послематчевых пенальти (1:1, 8:7 по пен.) в игре 1/256 финала Кубка России.

«Честно, до сих пор не понимаю, что происходит. Команда блогеров обыгрывает профессиональную команду в Кубке России. Пару месяцев назад мы бы над этим посмеялись, и никто бы даже не задавал таких вопросов», — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

Сегодня, 17 августа, еще одна медийная команда 2DROTS встретится с «Чертаново» в рамках 1/256 финала Фонбет Кубка России, начало игры запланировано на 18:30 по мск.