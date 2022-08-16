«Амкал» в серии пенальти выиграл первый матч на профессиональном уровне

Во вторник состоялся исторический матч, команда блогеров «Амкал» дебютировала в профессиональном футболе и противостояла «Зоркому» в 1/256 финала Кубка России. Гости повели на 23-й минуте, Сергей Поповицкий забил первый кубковый гол этого сезона. «Амкал» ответил резкой атакой и ударом над голкипером в исполнении Алексея Гасилина.

Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее били игроки «Амкала» - 8:7.