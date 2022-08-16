В 1/256 финала Кубка России команда блогеров из «Амкала» играет против «Зоркого». Футболисты-любители забили первый гол на профессиональном уровне. На 58-й минуте Михаил Прокопьев сильно выбил мяч подальше в направлении форварда, Алексей Гасилин оказался на ударной позиции и с линии штрафной изящно перебросил голкипера «Зоркого», который лишь подправил полет мяча. Счет 1:1. Ранее первый гол в этом поединке забил Сергей Поповицкий на 23-й минуте.

В среду в 18:30 сыграют еще одни блогеры, 2DROTS. Их соперник по кубковому матчу - «Чертаново».