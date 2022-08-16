​Вратаря «Амкала» забыли включить в заявку на матч Кубка России

Во вторник «Амкал» проводит первый официальный матч в своей истории. Команда блогеров, получившая специальный билет на участие в Кубке России, в рамках 1/256 финала турнира встречается с «Зорким». Голкипер «Амкала» Евгений Спиряков не принимает участия в матче, поскольку его забыли включить в заявочный лист. Таким образом, игрок не может находиться даже на скамейке для запасных своей команды, сообщает «Матч ТВ».

Следить за кубковым матчем между «Амкалом» и «Зорким» можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 Кубок России разыгрывается в новом формате. Так, например, клубы РПЛ начнут путь в турнире с группового этапа.