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Кубок России

​Вратарь «Амкала» съел хот-дот на поле перед матчем Кубка России

 
16 Августа 2022 • 18:44 Комментировать

Во вторник вечером «Амкал» проведёт матч 1/256 финала Кубка России против «Зоркого». «Амкал», команда блогеров, получила специальное приглашение на турнир, будучи представителем набирающей популярность Медиалиги.

На разминке перед игрой вратарь «Амкала» Фёдор Маслов прямо на поле ел хот-дот. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Первый спорт». Перед официальными играми такой перекус можно увидеть нечасто. Впрочем, на ум приходит случай, когда вратарь «Саттона» Уэйн Шоу ел пирог прямо во время кубковой игры с «Арсеналом». Футболист делал это на скамейке запасных.

Следить за матчем «Амкал» - «Зоркий» можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Амкал Федор Маслов
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