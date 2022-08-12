​В клубе Медиалиги 2DROTS верят, что могут обыграть «Зенит»

Клуб Медиалиги 2DROTS был утверждён как участник розыгрыша Кубка России в сезоне 2022/2023. Команда начнёт путь в турнире со стадии 1/256 финала, где сразится с «Чертаново». Между тем, Евгений Бабенко, который является создателем клуба 2DROTS, ответил на вопрос, есть ли у команды шансы обыграть в национальном кубке «Зенит» и другие топ-команды России.

«Если я скажу «да», буду сумасшедшим. Повторюсь, шансы есть всегда. В Кубке Англии бывало, что и «Манчестер Сити» мог вылететь от кого угодно», - высказался Бабенко для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в сезоне 2022/2023 Кубок России будет разыгрываться в новом формате.