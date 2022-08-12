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Кубок России

​В клубе Медиалиги 2DROTS верят, что могут обыграть «Зенит»

12 Августа 2022 • 19:25 Комментировать

Клуб Медиалиги 2DROTS был утверждён как участник розыгрыша Кубка России в сезоне 2022/2023. Команда начнёт путь в турнире со стадии 1/256 финала, где сразится с «Чертаново». Между тем, Евгений Бабенко, который является создателем клуба 2DROTS, ответил на вопрос, есть ли у команды шансы обыграть в национальном кубке «Зенит» и другие топ-команды России.

«Если я скажу «да», буду сумасшедшим. Повторюсь, шансы есть всегда. В Кубке Англии бывало, что и «Манчестер Сити» мог вылететь от кого угодно», - высказался Бабенко для «Спорт-Экспресса».

 Напомним, что в сезоне 2022/2023 Кубок России будет разыгрываться в новом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит 2DROTS Евгений Бабенко
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