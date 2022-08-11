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Кубок России

Колоскову не нравится новый формат проведения Кубка России

11 Августа 2022 • 23:00 Комментировать

Кубок России претерпел изменения, новый формат вступил в силу уже с этого сезона, и Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза, прокомментировал эти изменения. Они ему не вполне по душе - он считает, что Кубок потеряет часть своего шарма и непредсказуемости из-за того, что для вылета из турнира надо будет проиграть не один раз, а дважды.

- То, что клубы РПЛ не будет играть с командами из низших лиг - минус. В регионах ждут наши большие клубы, хотят их видеть. То, что все вперемешку, и то, что клубы Премьер-лиги будут находиться в суперпривилегированном положении, мне, честно говоря, не импонирует, - цитирует слова Колоскова новостное агентство ТАСС.

Кубок России стартует уже 16 августа, нынешним обладателем турнира является московский «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков
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