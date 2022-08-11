​Два клуба Медиалиги утверждены как участники Кубка России

Клубы «Амкал» и 2DROTS, представляющие Медиалигу, были официально утверждены как участники Кубка России в сезоне 2022/2023. Соответствующее решение было принято бюро исполкома Российского футбольного союза.

«Амкал» и 2DROTS начнут турнирный путь в Кубке России со стадии 1/256 финала.

Напомним, что бюро исполкома РФС утвердил новый формат розыгрыша Кубка России в новом сезоне.

Стоит сказать, что Медиалига в последнее время набрала большую популярность. Во многом это связано с участием в проекте знаменитостей, причём не только из футбольного мира.