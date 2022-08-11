Утверждён новый формат Кубка России

В сезоне 2022/2023 Кубок России будет разыгрываться в новом формате. Соответствующее решение было утверждено бюро исполкома Российского футбольного союза.

«Утвердить формат проведения Кубка России по футболу сезона 2022/2023 с использованием системы «Double elimination», - говорится в тексте решения.

Новый формат Кубка России представляет собой турнир с двумя сетками – верхней и нижней. Формат предусматривает увеличение количества матчей. Предполагается, что с новой системой турнир станет более привлекательным.

Отметим, что действующим обладателем Кубка России является «Спартак».