Президент «Торпедо» Маслов — о реформе Кубка России: «Было принято единогласное решение»

Президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал реформу Кубка России.

«Я командный игрок, было принято единогласное решение — все 16 клубов были за реформу. Когда голосовали за распределение доходов, один клуб предлагал оставить предыдущую формулу», — цитирует Маслова Sport 24.

Президент московского клуба считает, что решение о реформе Кубка России является абсолютно нормальным. Инициатива исходила не только от Российского футбольного союза, но и от отцов-основателей Кубка РПЛ.

За текстовой трансляцией матча первого тура Российской премьер-лиги между «Торпедо» и «Сочи» можно следить на портале LiveResult.