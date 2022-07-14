​Стала известна новая схема розыгрыша Кубка России

В четверг представители клубов Российской премьер-лиги проголосовали против Кубка лиги. Вместо создания нового турнира футбольную Россию ожидает изменение формата национального кубка. О нём рассказывает «Матч ТВ».

Команды Российской премьер-лиги в рамках новой схемы проведут групповой этап. На этой стадии в результате жеребьёвки образуются 4 группы по 4 команды с шестью турами в два круга. Команды, занявшие 1 и 2 места, оказываются в 1/4 финала верхней части сетки плей-офф, а команды, занявшие 3 места, в 1/4 финала нижней части сетки плей-офф.

Команды, которые будут проигрывать в четвертьфиналах, полуфиналах и финале верхней сетки, будут оказываться в нижней части сетки. При этом в верхней части сетки дуэли будут двухматчевыми, а в нижней – одноматчевыми.

В суперфинале сыграют победители каждой из сеток.

Что касается представителей низших лиг, то их сразу ждут матчи на выбивание. По итогу четыре команды окажутся в нижней части сетки плей-офф.