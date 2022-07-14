Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

​Стала известна новая схема розыгрыша Кубка России

14 Июля 2022 • 17:15 Комментировать

В четверг представители клубов Российской премьер-лиги проголосовали против Кубка лиги. Вместо создания нового турнира футбольную Россию ожидает изменение формата национального кубка. О нём рассказывает «Матч ТВ».

Команды Российской премьер-лиги в рамках новой схемы проведут групповой этап. На этой стадии в результате жеребьёвки образуются 4 группы по 4 команды с шестью турами в два круга. Команды, занявшие 1 и 2 места, оказываются в 1/4 финала верхней части сетки плей-офф, а команды, занявшие 3 места, в 1/4 финала нижней части сетки плей-офф.

Команды, которые будут проигрывать в четвертьфиналах, полуфиналах и финале верхней сетки, будут оказываться в нижней части сетки. При этом в верхней части сетки дуэли будут двухматчевыми, а в нижней – одноматчевыми.

В суперфинале сыграют победители каждой из сеток.

Что касается представителей низших лиг, то их сразу ждут матчи на выбивание. По итогу четыре команды окажутся в нижней части сетки плей-офф.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Кубок России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июля
15:27 · Кубок России
​В ЦСКА ставят задачу выиграть Кубок России
14:50 · Кубок России
​Алаев объяснил, почему лучше реформировать Кубок России, чем создавать Кубок лиги
11 Июля
19:39 · Россия. Премьер-лига
Егор Крид провел прямой репортаж празднования победы 2DROTS из раздевалки команды
19:16 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер 2DROTS прокомментировал победу своей команды в Медиалиге
10 Июля
23:29 · Кубок России
Раскрыты призовые победителя Медиалиги
01:37 · Россия. Премьер-лига
Сергей Семак установил рекорд Суперкубка России
01:25 · Россия. Премьер-лига
Литвинов обратился к болельщикам после поражения «Спартака» в Суперкубке России
00:46 · Кубок России
Аршавин назвал победу «Зенита» «избиением младенцев»
09 Июля
22:46 · Кубок России
Семак одержал сотую победу у руля «Зенита»
22:39 · Кубок России
Романцев: «Стыдно носить такую майку и проигрывать 0:4»
22:26 · Кубок России
«Зенит» настиг ЦСКА по количеству побед в Суперкубке 5
21:37 · Кубок России
Широков не ожидал такого счёта
21:25 · Кубок России
«Зенит» настиг ЦСКА по количеству побед в Суперкубке
21:12 · Кубок России
В Суперкубке России - новый рекорд посещаемости
07 Июля
16:10 · Кубок России
​«Амкал» и победитель Медийной лиги могут стать участниками розыгрыша Кубка России 1
Все новости