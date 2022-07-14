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Кубок России

​В ЦСКА ставят задачу выиграть Кубок России

14 Июля 2022 • 15:27 Комментировать

Кубок России в новом сезоне пройдёт в обновлённом формате, благодаря которому число матчей вырастет. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос, стоит ли перед командой задача выиграть этот турнир.

«Такая задача есть всегда. Тем более Кубок пройдёт в интересном формате. Так что будем стремиться», - заявил Бабаев представителям СМИ.

Напомним, что в четверг клубы РПЛ отказались от идеи с созданием Кубка лиги. Было принято решение в пользу изменения формата Кубка России.

Добавим, что в пятницу, 15 июля, стартует новый чемпионат России. Титул будет снова защищать «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Роман Бабаев
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