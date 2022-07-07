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Кубок России

​«Амкал» и победитель Медийной лиги могут стать участниками розыгрыша Кубка России

07 Июля 2022 • 16:10 Комментировать (1)

Российский футбол лишился еврокубков и теперь вынужден искать новые решения, которые помогут повысить зрительский интерес. Одно из таких возможных решений озвучил Александр Алаев, который покинул должность главы ФНЛ и надеется получить должность президента РПЛ на постоянной основе.

По словам Алаева, участниками розыгрыша Кубка России может стать команда блогеров «Амкал», а также команда, выигравшая Медийную лигу. Эти команды могут получить так называемые wild card, то есть специальные приглашения на турнир. 

Стоит сказать, что Медийная лига может похвастаться достаточно серьёзной аудиторией.  

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Александр Алаев Амкал
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