​«Амкал» и победитель Медийной лиги могут стать участниками розыгрыша Кубка России

Российский футбол лишился еврокубков и теперь вынужден искать новые решения, которые помогут повысить зрительский интерес. Одно из таких возможных решений озвучил Александр Алаев, который покинул должность главы ФНЛ и надеется получить должность президента РПЛ на постоянной основе.

По словам Алаева, участниками розыгрыша Кубка России может стать команда блогеров «Амкал», а также команда, выигравшая Медийную лигу. Эти команды могут получить так называемые wild card, то есть специальные приглашения на турнир.

Стоит сказать, что Медийная лига может похвастаться достаточно серьёзной аудиторией.