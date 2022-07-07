​Ребров раскрыл слова Ваноли перед финалом Кубка России

Экс-игрок «Спартака» Артём Ребров, который в настоящий момент трудится в техническом штабе клуба, раскрыл слова Паоло Ваноли перед майским финалом Кубка России против «Динамо».

«Паоло перед финалом сказал: «Ребят, для меня это особенный город, я тут с «Пармой» выигрывал Кубок УЕФА. Теперь могу выиграть Кубок России», - поделился Ребров воспоминаниями в блоге на Sports.ru.

Напомним, «Спартак» в финале обыграл «Динамо» со счётом 2:1. «Красно-белые» завоевали национальный кубок впервые за девять лет. Несмотря на успех, Паоло Ваноли вскоре покинул должность из-за семейных обстоятельств.