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Кубок России

​Ребров раскрыл слова Ваноли перед финалом Кубка России

07 Июля 2022 • 15:57 Комментировать

Экс-игрок «Спартака» Артём Ребров, который в настоящий момент трудится в техническом штабе клуба, раскрыл слова Паоло Ваноли перед майским финалом Кубка России против «Динамо».

«Паоло перед финалом сказал: «Ребят, для меня это особенный город, я тут с «Пармой» выигрывал Кубок УЕФА. Теперь могу выиграть Кубок России», - поделился Ребров воспоминаниями в блоге на Sports.ru.

Напомним, «Спартак» в финале обыграл «Динамо» со счётом 2:1. «Красно-белые» завоевали национальный кубок впервые за девять лет. Несмотря на успех, Паоло Ваноли вскоре покинул должность из-за семейных обстоятельств.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артём Ребров Паоло Ваноли
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