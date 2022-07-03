Розенбаум может выступить на игре за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком»

Певец Александр Розенбаум может стать одним из приглашенных артистов и выступить на матче за Суперкубок России между питерским «Зенитом» и московским «Спартаком».

Как отмечает «РБ Спорт», организаторы встречи хотят привлечь народного артиста России к участию в концертной программе. Скорее всего, знаменитость исполнит одну из своих песен в перерыве или по окончанию поединка.

Ранее стало известно, что в концертную программу на матч за Суперкубок России заявлены группа «Ленинград» и певица МакSим.

Напомним, матч Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге 9 июля. Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.