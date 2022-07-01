МакSим и «Ленинград» выступят на матче за Суперкубок России

Группа «Ленинград» и певица МакSим выступят перед зрителями на матче «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок России.

РФС официально анонсировал выступление артистов перед игрой. Певица МакSим исполнит любимую всем болельщикам песню «Знаешь ли ты», а музыканты из группы «Ленинград» - композицию в «Зените».

Напомним, встреча за Суперкубок России состоится 9 июля в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

«Зенит» будет представлен в финале, как чемпион России, а «Спартак» - как обладатель Кубка страны минувшего сезона.