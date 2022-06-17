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Кубок России

Игнатов — о победе в Кубке России: Пока это пик карьеры

17 Июня 2022 • 15:24 Комментировать

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов поделился эмоциями от победы в Кубке России.

Игнатов сказал в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу», что победа в финале Кубка России в «Лужниках» является пиком его карьеры на данный момент. Золотая медаль будет висеть на самом видном месте, ведь это первое достижение во взрослом футболе.

«Спартак» завоевал Кубок страны в год своего столетия под руководством итальянского специалиста Паоло Ваноли, одолев в финальном матче московское «Динамо» со счетом 2:1. В чемпионате России «красно-белые» заняли десятое место по итогам сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Михаил Игнатов
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