Игнатов — о победе в Кубке России: Пока это пик карьеры

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов поделился эмоциями от победы в Кубке России.

Игнатов сказал в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу», что победа в финале Кубка России в «Лужниках» является пиком его карьеры на данный момент. Золотая медаль будет висеть на самом видном месте, ведь это первое достижение во взрослом футболе.

«Спартак» завоевал Кубок страны в год своего столетия под руководством итальянского специалиста Паоло Ваноли, одолев в финальном матче московское «Динамо» со счетом 2:1. В чемпионате России «красно-белые» заняли десятое место по итогам сезона.