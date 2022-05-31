Экс-полузащитник «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил победу московского «Спартака» в Кубке России.

- Трофей есть трофей, тем более что «Спартак» не выигрывал Кубок с 2003 года. Завоевание Кубка – в любом случае достижение. Кто-то принижает этот турнир и заостряет внимание на том, что его выигрывали клубы из первой лиги, но победа есть победа. Взятие Кубка добавило «Спартаку» положительных эмоций и скрасило ему неудачное выступление в чемпионате. Для Ваноли это тоже успех. Теперь при удобном случае он сможет сказать: «Я выиграл Кубок со «Спартаком». Это его первый трофей в самостоятельной тренерской карьере.