Лихачёв оценил игру Смолова в финале Кубка России

Наставник национальной сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв прокомментировал игру нападающего «Динамо» Фёдора Смолова.

«Вчера был не лучший матч у Феди, и вообще последние игры он сыграл не лучшим образом», — цитирует Лихачёва «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, «Динамо» ошиблось, когда выбрало схему с двумя нападающими в матче финала Кубка России против «Спартака» (1:2). «Бело-голубые» весь сезон играли с одним нападающим, но последние два матча сезона почему-то решили поменять схему, но это выбор главного тренера.

«Спартак» завоевал Кубок России, одолев «Динамо» со счетом 2:1.