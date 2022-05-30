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Кубок России

Лихачёв оценил игру Смолова в финале Кубка России

30 Мая 2022 • 21:09 Комментировать

Наставник национальной сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв прокомментировал игру нападающего «Динамо» Фёдора Смолова.

«Вчера был не лучший матч у Феди, и вообще последние игры он сыграл не лучшим образом», — цитирует Лихачёва «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, «Динамо» ошиблось, когда выбрало схему с двумя нападающими в матче финала Кубка России против «Спартака» (1:2). «Бело-голубые» весь сезон играли с одним нападающим, но последние два матча сезона почему-то решили поменять схему, но это выбор главного тренера.

«Спартак» завоевал Кубок России, одолев «Динамо» со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Кубок России Фёдор Смолов Михаил Лихачёв
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