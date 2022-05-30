Крал одним словом отреагировал на победу «Спартака» в Кубке России

Чешский легионер «Спартака» Алекс Крал, который выступает на правах аренды за английский «Вест Хэм», поздравил «красно-белых» с триумфом в Кубке России. В решающем матче турнира спартаковцы одолели «Динамо» со счетом 2:1.

«Поздравляю», - лаконично написал Алекс в своих социальных сетях.

Напомним, что Крал пополнил ряды «красно-белых» в сентябре 2019 года. В августе прошлого года он присоединился к «молотобойцам». В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги полузащитник принял участие всего в одном поединке.