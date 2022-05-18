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Кубок России

Стало известно, сколько зрителей смогут посетить финал Кубка России

18 Мая 2022 • 13:31 Комментировать

Журналистам стало известно о том, сколько болельщиков смогут посетить финальный поединок Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

По информации «Спорт-Экспресса», максимальная квота на финальную встречу Кубка России составит 70 тысяч при вместимости стадиона «Лужники» в 81 тысячу. Остальные места будут свободны для безопасности. Напомним, что в первый же день были проданы более 20 тысяч билетов.

Финальная встреча Кубка России между спартаковцами и динамовцами состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Поединок начнётся в 17.00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Кубок России
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