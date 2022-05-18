Зарема: Из Кубка России пытаются сделать Супербоул, но с Лепсом и Эмином

Зарема Салихова рассказала журналистам о том, что думает по поводу концертной программы на финале Кубка России, в котором «Спартак» сыграет с «Динамо».

Зарема сказала «Чемпионату», что «Спартак» не является организатором матча, так что выбором артистов и прочими организаторскими задачами занимаются представители РФС. Салихова отметила, что организаторы явно пытаются сделать из Кубка России что-то вроде американского Супербоула, но с Григорием Лепсом и Эмином.

Напомним, что финальный поединок в Кубке России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая.