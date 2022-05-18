Сычев рассказал, за кого будет болеть в финале Кубка России

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв рассказал журналистам о том, за кого будет болеть в финале Кубка России.

Сычёв сказал «Матч ТВ», что фаворита этого матча очень сложно назвать, так как обе команды будут максимально мотивированны на победу. Экс-игрок отметил, что в «Лужниках» абсолютно точно будет аншлаг. Бывший форвард «Спартака» добавил, что не будет болеть за «красно-белых», а будет просто болеть за хороший футбол.

Напомним, что финальная встреча Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники».