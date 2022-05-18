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Кубок России

«Динамо» против выступления певицы Максим на финале Кубка России

18 Мая 2022 • 09:08 Комментировать (1)

Представители московского «Динамо» высказались против выступления известной певицы Максим на финале Кубка России, в котором «сине-белые» сыграют со «Спартаком».

По информации «Спорт-Экспресса», динамовцы против выступления певицы Максим во время финала Кубка России. «Сине-белые» предложили РФС кандидатуру Люси Чеботиной, известной по песне «Солнце Монако». Напомним, что песня Максим «Знаешь ли ты» пользуется большой популярностью у болельщиков «Спартака».

Напомним, что финальный поединок в Кубке России между «Динамо» и «Спартаком» состоится 29 мая на стадионе «Лужники».

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