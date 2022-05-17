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Кубок России

Александр Мостовой: «Фанаты многих команд хотели бойкотировать матчи, но все ходят, кроме болельщиков «Спартака» эксклюзив

17 Мая 2022 • 15:59 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал заявление активных фанатов «красно-белых» о том, что они бойкотируют финал Кубка России.

«Конечно, это неприятная история. Хотелось бы, чтобы все болельщики любимой команды пошли на стадион. Но есть же какие-то принципы, которые не стоит нарушать. Если ребята так решили, то это их право. Мы видим, как сейчас на матчах «Спартака» фан-зона пустует. Это, конечно, жалко. Может быть, после победы в Кубке что-то образуется. Кстати говоря, изначально фанаты многих команд хотели бойкотировать матчи из-за введения FAN ID, но что-то я смотрю, все ходят, кроме фанатов «Спартака». Почему так происходит, я не понимаю. Видимо, они нашли какой-то компромисс.

Для «Динамо» никакого преимущества из-за этого не будет. Лужники - огромный стадион. «Спартак» же побеждает и без активных фанатов. Никакой роли это не играет. Этот бойкот никак не повлияет на расклад сил. У «Спартака» и так огромная армия болельщиков, многие придут. Я не исключаю, что из фан-сектора тоже кто-то придёт, но придёт в других футболках, так сказать. В Лужниках фанатского сектора же нет. Хорошо, что игра пройдет в Лужниках, а то стадион пустует. Хоть додумались наконец-то финал тут провести. Это можно делать каждый год. Финал в Лужниках, почему бы и нет. Для чего-то же стадион огромный построили, а на нём ничего не проводится», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой
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