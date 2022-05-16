Стартовала продажа билетов на финал Кубка России

Сегодня, 16 мая, РФС (Российский футбольный союз) объявил о старте продаж билетов на финал Кубка России.

Реализация билетной программы будет проходить в несколько этапов. На первом этапе открыта продажа билетов на центральные трибуны. О старте продаж билетов на трибуны B для болельщиков «Спартака» и D для болельщиков «Динамо» будет сообщено дополнительно.

Сообщается, что стоимость билетов стартует от 500 рублей. При этом, дети до пяти лет смогут пройти на футбол бесплатно, но в сопровождении близких.

Билеты можно приобрести в личном кабинете на сайте РФС или на сайте билетного партнёра Кассир.ру. Один болельщик может приобрести не более четырёх билетов.

Напомним, финальный матч Кубка России «Спартак» - «Динамо» состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». Начало встречи – в 17:00 мск.