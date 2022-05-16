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Кубок России

Самедов отреагировал на заявление активных фанатов о том, что они не пойдут на финал Кубка России

16 Мая 2022 • 17:41 Комментировать

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал действия активных болельщиков команды, которые не собираются посещать финал Кубка России

«Скажется ли на игре «Спартака» отсутствие активных болельщиков? С «Зенитом» же они вчера как-то без них сыграли! Какая есть ситуация, такая есть. Тут уже ничего не поделаешь», — заявил Самедов «Чемпионату».

Финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдет 29 мая в «Лужниках». Ранее активная часть болельщиков «красно-белых» заявила, что не собирается прерывать бойкот, который начался из-за введения специального пропуска на матчи РПЛ, ради посещения финала турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
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