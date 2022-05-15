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Кубок России

Мусагалиев: Прошу болельщиков «Спартака» прервать бойкот

15 Мая 2022 • 21:15 Комментировать

Юморист и болельщик «Спартака» Азамат Мусагалиев обратился к активной части болельщиков команды.

«Я бы обратился к фанатам с просьбой, чтобы они прервали бойкот. Прекрасно их понимаю, но надо поддержать клуб. Ведь это единственный шанс забрать трофей в этом году», — цитирует Мусагалиева «РБ Спорт».

Финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдет 29 мая в «Лужниках». Московские команды во второй раз в своей славной истории встретятся в финале турнира, в прошлый раз команды играли там 72 года назад, в 1950 году. Тогда победа осталась за «красно-белыми», матч завершился с крупным счетом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Кубок России Азамат Мусагалиев
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